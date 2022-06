Di Marzio: “Lukaku ci proverà in tutti i modi: ha un piano che sembra impossibile”

Il belga ha intenzione di tornare a Milano in tutti i modi possibili

L'intenzione di Lukaku è quella di partire in prestito, "forse biennale" (come scrive Di Marzio) ma non sarà facile. L'Inter non farà il primo passo come forma di rispetto verso il Chelsea, autore di un investimento da 115 milioni di euro che deve ancora finire di pagare. Peraltro i blues hanno appena cambiato proprietà: ci sarà da capire se affideranno mercato ancora a Marina Granovskaia, "la manager che non ama le brutte figure e costrinse Lukaku a chiedere mediaticamente scusa dopo la letterina d’amore spedita sotto l’albero interista", si legge nell'articoli del Corriere della Sera.