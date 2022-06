Mercato – Inter a caccia di un vice Brozovic: spunta un nome nuovo

Il giovane olandese ha le caratteristiche chieste da Inzaghi

Una delle principali priorità dell 'Inter per questa sessione di mercato è quella di puntellare pesantemente la panchina, specie a centrocampo. Serve soprattutto un vice Brozovic all'altezza, possibilmente giovane e di prospettiva. Ai nerazzurri però non piace solo Asllani dell'Empoli. Pare infatti che nelle ultime ore stiano salendo parecchio le quotazioni di Schouten del Bologna.

Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista, già in odor di Nazionale olandese, potrebbe essere tentato dal grande salto a ridosso dei Mondiali. I felsinei lo valutano circa 15 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe inserire diverse contropartite interessanti, su tutte Satriano ed Esposito. Questa settimana l'agente del ragazzo sarà a Bologna e i nerazzurri potrebbero sfruttare la cosa per cercare di chiudere l'operazione, forti della vetrina internazionale che possono garantire. Il pallino resta comunque Asllani, ma l'Empoli vorrebbe trattenerlo in toscana almeno un altro anno. E Schouten ha già ampiamente dimostrato di essere un grande catalizzatore di palloni, pronto probabilmente al grande salto. Da non sottovalutare poi un possibile doppio scambio, con inseriti nell'operazione anche Pinamonti e Arnautovic.