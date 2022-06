Inter, in attesa dei primi volti nuovi è l’ora dei rinnovi

Suning vuole dare un segnale forte alla concorrenza

Archiviata una stagione nel complesso piuttosto positiva, l' Inter si appresta ad entrare nel vivo del mercato con diverse incognite, legate soprattutto alla permanenza o meno dei big. La situazione delle casse infatti, pur essendo decisamente migliorata, non è ancora tale da permettere di stare tranquilli. Tuttavia Suning guarda con ottimismo al futuro, tenendo comunque in gran conto il presente.

Come riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira infatti, nei prossimi giorni l'Inter formalizzerà alcuni rinnovi di contratto piuttosto importanti. Il primo sarà quello di Simone Inzaghi, che verrà prolungato fino al 2024 (con opzione al 2025) con un ritocco dell'ingaggio. Poi sarà la volta di uno dei possibili futuri capitani, Skriniar, che la società vorrebbe blindare con un ingaggio da top player fino al 2026. Da segnalare anche quelli di Handanovic e Cordaz, che rimarranno in nerazzurro per un altro anno per completare il reparto portieri insieme al nuovo arrivato Onana.