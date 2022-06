Inter, niente Basilea per Esposito: quale futuro per lui?

L'attaccante piace a diversi club

Sebastiano Esposito , dopo essere diventato uno dei prospetti più interessanti in circolazione, si è un po' perso. Col Venezia prima e col Basilea poi infatti, non è riuscito ad esplodere definitivamente e ad imporsi, complici anche alcuni guai fisici ed un carattere un po' bizzoso. L' Inter tuttavia crede ancora in lui e vorrebbe garantirgli una destinazione che possa permettergli di giocare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno rifiutato seccamente la proposta del Basilea di un rinnovo del prestito per un anno. L'Inter vorrebbe cederlo in prestito per farlo maturare o, in alternativa, sfruttarlo come contropartita tecnica, magari con l'Empoli per arrivare ad Asllani. Sulle sue tracce però ci sarebbero diversi club francesi e spagnoli, che potrebbero provare ad acquistarlo a titolo definitivo. In circostanze differenti l'Inter farebbe muro, ma ora come ora ogni cessione aiuta a trattenere i big.