Inter, Pinamonti la chiave del mercato? Spunta l’interesse della Fiorentina

I viola sono a caccia di una punta

Andrea Pinamonti si è reso protagonista di una grande stagione in prestito all' Empoli . 13 goal e tante prove da leader, ne hanno fatto impennare il valore, con grande giubilo della dirigenza dell' Inter , che punta a monetizzare parecchio da una sua eventuale cessione.

Sulle sue tracce, oltre a Lazio e Sassuolo, ora, secondo quanto riportato da La Nazione, ci sarebbe anche la Fiorentina. La viola, dopo la cessione di Vlahovic, non ha trovato in Piatek il realizzatore che cercava, perciò Pinamonti potrebbe essere l'uomo che fa al caso di Vincenzo Italiano. L'Inter parte da una valutazione di almeno 20 milioni, se non di più considerando il valore presunto di Scamacca, profilo molto simile a quello del calciatore nerazzurro. Possibile un prestito oneroso con obbligo di riscatto? Forse. Certo però, dopo le continue sparate di Commisso sull'Inter, il rapporto tra le due società non sarà dei più distesi, anzi.