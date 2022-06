Mercato – Inter, Correa già ai saluti? Il possibile scenario

In Spagna il ragazzo ha tanti estimatori

L'avventura di Joaquin Correa all' Inter potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda. Forse, almeno secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport . L'arrivo ormai solo da formalizzare di Mkhitaryan e quello sempre più vicino di Dybala , la posizione dell'ex Lazio infatti si sta facendo sempre più delicata ed in bilico.

L'argentino, che doveva essere l'arma in più del suo mentore Inzaghi. è stato tormentato dagli infortuni muscolari, senza mai riuscire a trovare continuità di rendimento e a mostrarsi veramente incisivo. Certo, il tecnico lo apprezza molto, ma i nuovi possibili arrivi in attacco potrebbero farlo scalare sempre più indietro nelle gerarchie. E uno come Correa ha bisogno di giocare per mantenere un andamento quanto meno costante.