Mercato – Inter, spunta un nome nuovo per il centrocampo?

Un giovane talento brasiliano per Inzaghi?

L'operazione, per quanto potrebbe risultare interessante dal punto di vista tecnico, sembrerebbe però piuttosto improbabile, a meno di inserimento di contropartite tecniche importanti. L'Inter infatti non ha così tanti soldi cash da investire senza cessioni, men che meno per un ragazzo molto promettente ma che deve ancora consacrarsi. Al momento potrebbe trattarsi benissimo di una semplice voce: noi di Passione Inter in tal senso non abbiamo conferme sulla possibile trattativa.