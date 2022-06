Mercato – L’Inter fa sul serio per Bellanova: la situazione

I nerazzurri sembrano convinti sul nome da inserire in rosa

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la valutazione del ragazzo, appena riscattato dai sardi per 800 mila euro dal Bordeaux, si aggirerebbe sugli 8-10 milioni di euro. Il suo arrivo costringerebbe però il jolly Darmian a spostarsi a sinistra. Bellanova infatti diventerebbe il vice Dumfries, con Gosens e appunto Darmian sulla sinistra. Già in settimana potrebbe esserci l'incontro, con annessa accelerata, decisivo. Se l'accordo col Cagliari non si dovesse trovare, scenario che al momento pare improbabile, all'Inter piacciono anche Udogie e Cambiaso. Il primo però viene valutato tanto, troppo per i nerazzurri, dall'Udinese, mentre il secondo, reduce da un infortunio, è stato scavalcato nelle preferenze proprio da Bellanova.