Inter, si scalda all’improvviso l’uscita di Sanchez: chiusura a giorni con il Siviglia

Il Niño Maravilla si prepara a salutare l'Inter

In casa Inter inizia a muoversi qualcosa anche nel calciomercato in uscita. Alexis Sanchez è uno dei principali indiziati per lasciare Milano, anche perché un suo addio permetterebbe di liberare spazio nel monte ingaggi per accogliere Paulo Dybala. Come spiega La Gazzetta dello Sport, sul cileno è molto forte l'interesse del Siviglia, tanto che la chiusura della trattativa potrebbe arrivare già entro una decina di giorni. Come vi abbiamo raccontato anche noi di PassioneInterin queste settimane, la volontà primaria del Niño Maravilla sarebbe quella di rimanere ancora nel calcio europeo, prima di chiudere la carriera verosimilmente in Cile.