Incontro Inter-Lukaku, il retroscena: con l’avvocato Ledure si parlerà anche di… de Vrij

La situazione intorno al futuro del centrale olandese va chiarita in fretta

In scadenza nel 2023, non è quindi escluso che all'incontro di oggi con Marotta e Ausilio si affronti anche un discorso sulla sua situazione. Non è un mistero che l'Inter sia molto avanti nelle trattative per Gleison Bremer del Torino, individuato come profilo ideale proprio per prendere il posto di de Vrij. Vanno quindi chiarite le intenzioni intorno al futuro dell'olandese, la cui cessione sarà inevitabile in caso di mancato accordo per il rinnovo del contratto. Su di lui, per ora, qualche timido interesse dalla Premier League e poco altro.