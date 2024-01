Chi è Cristian Medina, il CRACK argentino che fa IMPAZZIRE Zanetti

Il 4 novembre scorso, Dario Baccin saltava Atalanta-Inter. Il vice direttore sportivo nerazzurro, infatti, era presente alla finale di Copa Libertadores vinta dal Fluminense contro il Boca Juniors. Fra i vari talenti osservati da una parte e dall’altra, negli argentini spiccava Cristian Medina.

Medina Inter

Dodici giorni dopo, il 16 novembre, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti rilasciava un’intervista a TyC Sports, nella quale si esprimeva così su un possibile craque argentino del futuro: “Delle partite che ho visto ultimamente, un ragazzo che mi piace è Medina. È un mio gusto personale, non vuol dire che arriverà all’Inter“.

È molto recente, invece, la notizia secondo la quale l’Inter sarebbe pronta a pagare la clausola al Boca Juniors per assicurarsi il centrocampista, caldeggiato da Zanetti, in vista della prossima stagione.

Medina Transfermarkt

Cristian Medina ha 21 anni, essendo nato il 1° giugno 2002 a Moreno, in Argentina. Destro di piede, alto 176 cm, attualmente milita nel Boca Juniors. Ha rinnovato il contratto nello scorso agosto e l’attuale scadenza è fissata per il 31 dicembre 2027. Secondo Transfermarkt la valutazione è di 8,5 milioni di euro ma, come detto, la clausola è fissata a 15 milioni di dollari.

Carriera Medina

Medina ha legato la sua carriera, fino a questo momento, unicamente al Boca Juniors. È entrato nelle giovanili del club di Buenos Aires nel 2012, all’età di 10 anni, compiendo il salto in Prima Squadra nel 2021.

Nelle sue tre stagioni da professionista ha sempre giocato con assiduità e in misura crescente, mettendo insieme 38 presenze nel 2021, 40 nel 2022 e 44 nel 2023. In tutto, con la maglia del Boca Juniors ha finora totalizzato 122 presenze e 6 gol fra campionato, coppe nazionali e Copa Libertadores.

Fino a questo momento ha vinto quattro titoli: un campionato, una coppa nazionale, una Coppa di Lega e una Supercoppa, arrivando alla finale di Copa Libertadores alla quale ha assistito Dario Baccin, poi persa contro il Fluminense.

A livello di Nazionale argentina, dopo le 17 presenze messe insieme fra Under 16 e Under 17, a metà dicembre ha fatto l’esordio nell’Argentina Under 23, nella gara vinta 2-0 contro l’Ecuador il 17 dicembre 2023.

Medina skills e caratteristiche

Medina è un centrocampista più offensivo che difensivo, una perfetta mezzala nel calcio moderno. Dotato di grande accelerazione nel breve, ha un gran controllo che gli permette di tenere incollato il pallone al piede, rigorosamente destro. Buona conclusione dalla distanza, ama inserirsi dentro l’area di rigore per concludere a rete. Tecnicamente molto valido, ricorda per diverse giocate il primo Mateo Kovacic visto all’Inter, specialmente nella frequenza del passo.

Conclusioni

Stando alle indiscrezioni circolate in Argentina, la clausola di Cristian Medina dovrebbe aggirarsi intorno ai 14 milioni di euro. Considerata la situazione dell’Inter a centrocampo, anche a fronte delle possibili cessioni di Agoumé e Sensi, il club nerazzurro non farà altri movimenti in entrata in questo gennaio. Ciò non mette comunque in discussione il talento incredibile del ragazzo e non esclude un eventuale tentativo da parte della società interista per la prossima estate.