L’Inter paga subito la clausola: “C’è lo zampino di Zanetti”

Nuovo obiettivo dall’Argentina in ottica nerazzurra. L’Inter, infatti, avrebbe puntato lo sguardo su un giovane centrocampista di proprietà del Boca Juniors. Si tratta di Cristian Medina, classe 2002 con un contratto in scadenza nel giugno 2027.

Secondo quanto riferito da El Crack Deportivo, l’Inter avrebbe deciso di pagare la clausola di circa 15 milioni di euro per soffiarlo al Boca. Dietro una possibile trattativa vi sarebbe inoltre lo zampino di Javier Zanetti, attratto dalle qualità del centrocampista.

Questa la notizia riportata in Argentina: “Il Boca sa che l’Inter ha deciso di pagare la clausola di rescissione di Medina. Dietro c’è l’interesse di Javier Zanetti, che sta pensando di portarlo in nerazzurro in questo mercato”.