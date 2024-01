Inzaghi pensa a un NUOVO MODULO per sfruttare Buchanan

L’esordio con l’Inter è rimandato di qualche giorno per questioni legali, ma l’inserimento di Tajon Buchanan dovrebbe essere comunque molto rapido. I nerazzurri hanno bisogno del canadese per aumentare le rotazioni sulla destra e anche per aggiungere caratteristiche inedite.

Inzaghi sa di avere del potenziale importante a disposizione e, come riportato da Tuttosport, starebbe pensando anche a una novità tattica per sfruttare Buchanan. Il canadese nasce come esterno alto e il tecnico potrebbe anche pensare a un cambio di modulo, per sfruttarlo in posizione più avanzata.

Allora, non è da escludere un passaggio al 3-4-3 in alcuni spezzoni di partita in cui l’Inter ha bisogno di avere maggiore peso offensivo. D’altronde, ricorda il quotidiano torinese, Inzaghi ha già provato a inserire 3 punte in situazioni di svantaggio, con Sanchez dietro alla coppia offensiva.

L’opinione di Passione Inter

Le qualità atletiche e nel dribbling di Buchanan, nonché la sua esperienza da esterno, potrebbero effettivamente diventare un’arma tattica intrigante, in grado di dare una nuova e più imprevedibile dimensione all’Inter di Inzaghi. In questo senso, si potrebbe ipotizzare un terzetto d’attacco composto da Thuram sulla sinistra e Buchanan sulla destra, o viceversa, con Lautaro Martinez punta centrale.