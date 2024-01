NIENTE DEBUTTO per Buchanan: deve TORNARE in Belgio

Tajon Buchanan diventerà presto un nuovo giocatore dell’Inter. L’operazione con il Bruges è stata completata e il giocatore è atteso a Milano già domani per le visite mediche. La speranza di molti tifosi nerazzurri era di vederlo in panchina già contro il Verona, ma non sarà così.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore non sarà arruolabile per la gara di sabato alle 12.30. Il motivo è legato al permesso di soggiorno, necessario per gli extracomunitari: Buchanan dovrà tornare a Bruxelles per ottenerlo.

Un impegno che non collima, con l’obbligo di presentare alla Lega di Serie A eventuali variazioni alla lista dei 25 giocatori selezionaibili entro 24 ore prima del fischio d’inizio. Il debuto del canadese, allora, slitterà alla gara del 13 gennaio, contro il Monza.