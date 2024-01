PRO e CONTRO del ritorno di Icardi all’Inter

1 di 3

ICARDI AI RAGGI X

L’acquisto di Buchanan è stato il grande investimento di gennaio dell’Inter, che però potrebbe affinare la rosa anche con un colpo in attacco, soprattutto se Sanchez dovesse lasciare Milano. Per questo motivo, nelle ultime ore si è diffusa la voce di un possibile interesse per il ritorno di Mauro Icardi.

Sarebbe una trattativa abbastanza clamorosa, visto il modo in cui arrivò l’addio nell’estate del 2019, dopo essere stato diseredato dal ruolo di capitano. Tuttavia, l’argentino è tornato a mostrarsi in grande forma al Galatasaray e i nerazzurri potrebbero anche farci un pensiero.

Sarebbe l’acquisto giusto? Per capirlo, andiamo a vedere i pro e i contro di un suo ritorno, da un punto di vista sia tecnico sia economico.

