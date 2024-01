Zielinski all’Inter: identikit e dualismo con Mkhitaryan

Dopo aver rifiutato l’ultima offerta di rinnovo con il Napoli, Piotr Zielinski si è avvicinato a grandi passi verso l’Inter. Il centrocampista polacco, con ogni probabilità, la prossima estate diventerà un nuovo calciatore nerazzurro a parametro zero. Ancora una grande intuizione di mercato di Marotta e Ausilio che nelle ultime settimane hanno superato la concorrenza della Juventus mettendo le mani sul ragazzo.

Un’operazione che sotto l’aspetto tattico non può che ricordare quella che nell’estate 2022 portò Mkhitaryan dalla Roma all’Inter. L’armeno, in scadenza di contratto, accettò la corte nerazzurra in un ruolo – almeno sulla carta – non da protagonista. In pochi mesi, grazie all’incredibile tenuta fisica e alla capacità di calarsi perfettamente nel ruolo disegnato per lui da Inzaghi, l’ex giallorosso è poi diventato uno degli insostituibili del tecnico interista.

Mkhitaryan, che nei giorni scorsi ha rinnovato con l’Inter fino al giugno 2026, il prossimo 21 gennaio compirà 35 anni. Anche per questa ragione il club nerazzurro ha deciso di muoversi su Zielinski, considerato il perfetto erede dell’armeno per il centrocampo interista.

Chi è Zielinski

DATA DI NASCITA: 20/05/1994

NAZIONALITÀ: polacca

ALTEZZA: 1,85m

PIEDE: destro

SQUADRA: Napoli

SCADENZA CONTRATTO: 30 giugno 2024

VALUTAZIONE: 30 milioni di euro

Carriera

Prelevato dall’Udinese all’età di 17 anni dal Lubin, formazione che milita nella massima serie del campionato polacco, Zielinski ha mosso in Italia i primi passi nel calcio professionistico. Una delle tante intuizioni avute dagli osservatori bianconeri che avevano già visto nel centrocampista delle qualità notevoli. Con la società friulana l’impatto non è però esaltante, anche a causa della giovanissima età e poca esperienza del ragazzo. Il salto di qualità improvviso arriva invece nel prestito biennale all’Empoli, prima con Maurizio Sarri e la stagione successiva con Marco Giampaolo.

Sia da mezzala che da trequartista Zielinski mette in mostra un’abilità palla al piede non indifferente, ma soprattutto una certa confidenza con la fase di realizzazione. Così, al ritorno dal prestito, ecco che piomba il Napoli con un’offerta da 16 milioni di euro che convince l’Udinese a cedere. In maglia azzurra diventa sin dalla prima stagione un leader, mettendo a segno ben 5 reti in 36 presenze di campionato. Anche se il polacco fa registrare nella stagione 2020/21 il suo record personale, con 8 gol e addirittura 11 assist. Numeri spaventosi per un centrocampista che si conferma tra i più letali di tutta la Serie A.

Dopo l’addio del suo maestro Sarri, a Napoli si avvicendano Ancelotti, Gattuso e Spalletti, eppure Zielinski rimane sempre al centro del progetto tecnico del club campano, indiscutibile per ogni allenatore. Così, dopo anni di tentativi, il polacco riesce a conquistare da protagonista l’atteso scudetto della passata stagione, dando l’impressione di essere però arrivato a fine ciclo con gli azzurri. Dopo aver rifiutato in estate offerte invitanti dall’Arabia Saudita, Zielinski sceglie comunque di rispettare il contratto con il Napoli per rimanere ancora ad alti livelli in Europa. Il suo, però, sarà con molta probabilità il suo ultimo anno in maglia partenopea dopo aver già respinto l’ultima offerta al ribasso per il rinnovo di Aurelio De Laurentiis.

Caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, Zielinski è sicuramente una mezzala completa con grandi capacità offensive. Tatticamente ricorda non poco Mkhitaryan, nonostante rispetto all’armeno abbia ricoperto ruoli anche più difensivi in passato. Utilizzato di tanto in tanto sia da trequartista che da regista davanti alla difesa, in mezzo al campo è un calciatore che sa fare praticamente tutto.

Calciatore dotato di grande lettura e interdizione in fase di non possesso, ma che dalla trequarti in avanti ha numeri incredibili sia in termini realizzativi che per assistenze ai compagni. In un calcio fluido come quello di Inzaghi, sembra essere l’interprete perfetto per essere utilizzato inizialmente come alternativa a Mkhitaryan per poi raccoglierne a tutti gli effetti l’eredità.

Valutazione di mercato

Ad oggi, la valutazione che ‘Transfermarkt’ fa del cartellino di Piotr Zielinski ammonta a 30 milioni di euro. Nel 2021 il centrocampista polacco ha raggiunto la vetta più alta, toccando una quotazione pari a 50 milioni. L’Inter, lo ricordiamo, andrebbe ad ingaggiare il calciatore la prossima estate a parametro zero.