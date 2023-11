Chi è Agustin Giay, il ‘nuovo Molina’ che si ispira a Zanetti

Uno degli ultimi talenti osservati dall’Inter per il futuro proviene direttamente dall’Argentina. Il suo nome è Agustin Giay, esterno destro classe 2004 di proprietà del San Lorenzo e capitano dalla Nazionale U20 albiceleste. Un calciatore che il club nerazzurro ha iniziato ad osservare in ottica futura, complice la stagione tormentata da infortuni per Juan Cuadrado e le possibili offerte che la prossima estate arriveranno per Denzel Dumfries.

L’IDENTIKIT DI AGUSTIN GIAY

Conosciamo meglio Agustin Giay tracciando i contorni del suo profilo. Classe 2004, è un esterno destro abile a giocare a tutta fascia. Se con il San Lorenzo viene schierato soprattutto su una linea di cinque centrocampisti come quella utilizzata ad esempio da Simone Inzaghi, con la Nazionale Argentina U20 viene invece schierato da terzino destro puro. Laterale propenso soprattutto ad attaccare, deve invece crescere in fase difensiva dove anche nell’uno contro uno si assume rischi spesso evitabili. Come affermato dal suo agente, nel suo ruolo si ispira ad una leggenda interista come Javier Zanetti, anche se per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda più un calciatore alla Nahuel Molina.

CARRIERA DI AGUSTIN GIAY

Una carriera ancora parecchio corta per Agustin Giay. Cresciuto interamente nel settore giovanile del San Lorenzo, nell’estate 2022 è stato promosso in pianta stabile nel giro della prima squadra. Da professionista ha collezionato complessivamente 63 presenze, mettendo a segno un gol (in una sfida sentitissima contro il Boca Juniors) e zero assist. Ecco, come vedremo più avanti, sono numeri che il ragazzo dovrà necessariamente migliorare qualora un giorno dovesse sbarcare nel calcio europeo. Diverse apparizioni anche nella Nazionale Argentina U20 di cui è il capitano.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI AGUSTIN GIAY

Nonostante sia leggermente più tecnico e spregiudicato, Giay dalle movenze ricorda un altro argentino che negli ultimi anni ha fatto la fortuna della Nazionale di Lionel Scaloni. Stiamo parlando di Nahuel Molina, ex Udinese e oggi all’Atletico Madrid. Un ottimo esempio dal quale potrà cogliere diversi spunti, soprattutto nelle letture difensive che il connazionale ha affinato in Italia. Esterno che ama attaccare e puntare l’avversario, più bravo in fascia che quando entra in mezzo al campo. Prima di arrivare in Europa, inoltre, dovrà migliorare l’efficacia degli ultimi metri, dove a volte si lascia trasportare dalla frenesia prendendo la scelta meno adatta.

VALUTAZIONE DI MERCATO AGUSTIN GIAY

Dai 4,5 milioni della scorsa estate, il valore del cartellino di Agustin Giay secondo Transfermarkt è cresciuto notevolmente raggiungendo adesso gli 8 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel dicembre 2025 con il San Lorenzo potrebbe agevolare un’eventuale trattativa con l’Inter per la prossima estate.