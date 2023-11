E’ stato forse uno dei migliori inizi di stagione quello in corso per Denzel Dumfries da quando veste la maglia dell’Inter. L’esterno olandese è tornato ad essere dominante nei movimenti e con il pallone tra i piedi, come mostrato soprattutto al suo primo anno in nerazzurro.

Un calciatore che per caratteristiche fisiche è propenso a creare superiorità in un campionato come quello italiano e che tecnicamente sembra essere cresciuto rispetto a qualche mese fa. Inevitabilmente, dopo essere stato accostato a lungo alla Premier League, l’olandese ha riacceso l’interesse del mercato nei suoi confronti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, l’Inter ha già messo in preventivo che la prossima estate nei suoi confronti ‘non mancheranno le attenzioni di club europei’. Per questa ragione sono ripartiti i contatti con il Bruges per Tajon Buchanan, grande obiettivo dei nerazzurri per la corsia di destra.