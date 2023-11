Inter, emergenza totale in difesa: scelte obbligate contro la Juve

Tra meno di dieci giorni Inter e Juventus si scontreranno finalmente nel big match d’alta classifica. Una trasferta resa ancor più insidiosa di quanto già fosse dalle numerose assenze del reparto arretrato per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, dopo aver perso Pavard per una fastidiosa lussazione alla rotula, dovrà fare a meno per diverse partite anche di Alessandro Bastoni.

Il centrale interista ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana a causa di un risentimento muscolare al polpaccio. Un infortunio che lo terrà fuori sicuramente per Juve-Inter e per la trasferta di Lisbona contro il Benfica. Qualche speranza, invece, di riaverlo a disposizione per la sfida esterna contro il Napoli del 3 dicembre.

L’opinione di Passione Inter

Tornando al derby d’Italia, dunque, saranno scelte obbligate – almeno in difesa – per Inzaghi. Il tecnico dovrebbe puntare su un ottimo Stefan de Vrij al centro della difesa, con Darmian sul centro destra e Acerbi braccetto di sinistra. Questi ultimi, tra l’altro, arriveranno dal doppio impegno con la Nazionale Italiana, a partire da stasera contro la Macedonia del Nord in cui dovrebbero partire dall’inizio. In panchina l’unica alternativa della prima squadra sarà Bisseck che nell’ultimo turno di Champions League ha esordito dal 1′ contro il Salisburgo.