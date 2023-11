Zilliacus ufficializza: “Ho fatto un’offerta a Zhang per acquistare l’Inter”

Dopo aver sbandierato più volte nelle ultime settimane le proprie intenzioni, Thomas Zilliacus sembra finalmente essere passato dalle parole ai fatti. Il noto imprenditore finlandese che da mesi si è interessato all’acquisizione delle quote di maggioranza dell’Inter, ha annunciato nelle scorse ore di aver fatto un passo importante verso il club nerazzurro.

Zilliacus, intervistato da La tv nerazzurra, ha infatti comunicato ai tifosi interisti di aver formulato ufficialmente un’offerta a Steven Zhang per la cessione dell’Inter. Una trattativa ancora segreta della quale non ha voluto svelare né le cifre né gli eventuali termini dell’operazione. Questo il suo annuncio: “Sì, la scorsa settimana ho fatto un’offerta ufficiale. Ma non voglio entrare nei dettagli, ho tanto rispetto per Steven Zhang e bisogna solo fargli i complimenti.”

L’opinione di Passione Inter

Stando alle parole di Zilliacus, Zhang avrebbe dunque ricevuto la presunta offerta per la cessione del club. In questo momento non è ancora noto se effettivamente sul tavolo del proprietario interista sia realmente arrivata una proposta economica, né tantomeno quella che sarebbe la posizione del presidente nerazzurro dinnanzi ad un’offerta congrua. L’annuncio dell’imprenditore finlandese fa comunque pensare che qualcosa in un senso o in un altro accadrà nei prossimi giorni.