Inter e Milan convocati in consiglio comunale: “Rigenerare San Siro”

Si è riaperto ormai da qualche settimana il dibattito sulla possibilità per Inter e Milan di rimanere a San Siro, abbandonando l’idea di progettare nuovi impianti in altre aree di Milano. Uno scenario che in realtà non convince particolarmente entrambi i club, frenati per mesi dalla burocrazia nel primo tentativo di costruire un nuovo stadio nell’area di San Siro.

In questo momento, dunque, il Milan sembra essere sempre più convinto ad andare avanti da solo per la propria strada nell’area individuata a San Donato. Mentre l’Inter starebbe accelerando giorno dopo giorno le trattative per l’acquisizione dell’area già opzionata a Rozzano fino al 30 aprile 2024.

Una scossa in tal senso, come riportato da Calcio&Finanza, è arrivata nelle scorse ore da Palazzo Marino. Il consiglio comunale di Milano ha infatti approvato all’unanimità una mozione che nella quale si richiede al sindaco Sala di convocare Inter e Milan in assise: “Continuare a ripetere che vorrebbe fare un incontro in consiglio comunale con le squadre, senza però convocarle, fa capire come il primo cittadino sia, da una parte, disinteressato al tema avendo già perso la partita, e dall’altra, privo di ogni tipo di considerazione da parte di Milan e Inter che lo snobbano bellamente“.

Il consiglio ha richiesto al primo cittadino di “fare tutto ciò che è in suo potere per far sì che i club continuino a competere in uno stadio a Milano” e prendere in considerazione “ogni ipotesi progettuale ad intraprendere un percorso per la rigenerazione dell’area stadio San Siro, aumentando infrastrutture e posti auto e, in caso di esito negativo del ricorso, del Meazza stesso, per renderlo poli funzionale e fruibile tutto l’anno“.