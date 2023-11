Fissata la data del ritorno di Cuadrado: speranza Inter anti Juve

Finalmente è stata stabilita una possibile data per il ritorno in gruppo di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano ai box dallo scorso ottobre per una ricaduta, sta cercando di lasciarsi alle spalle una terribile infiammazione al tendine d’Achille che non smette di tormentarlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si starebbe avvicinando il rientro definitivo ad Appiano Gentile.

Cuadrado, rimasto ovviamente a Milano durante la sosta per le Nazionali, potrebbe rientrare ad allenarsi insieme ai compagni già dalla prossima settimana. Qualora il provino dovesse andar bene e il dolore non dovesse più manifestarsi, potrebbe incredibilmente tornare in corsa per una convocazione contro la sua ex squadra. L’obiettivo è infatti il match del prossimo 26 novembre tra Juventus-Inter.

L’opinione di Passione Inter

Con l’assenza prolungata di Bastoni, la coperta inizia a farsi corta in difesa. Acerbi prenderà presumibilmente il posto di braccetto con i bianconeri al fianco di de Vrij al centro del reparto arretrato. Il possibile rientro tra i convocati di Cuadrado darà quindi un’opzione in più nelle rotazioni con Dumfries, considerata la necessità di utilizzare Darmian soprattutto nel terzetto difensivo.