Chi è Jonathan Tah, il colosso tedesco che l’Inter sogna a costo zero

Dopo aver già prenotato i primi due colpi di calciomercato per la prossima estate, l’Inter ha già messo gli occhi sui prossimi obiettivi per la rosa di Simone Inzaghi. Con Piotr Zielinski, mantenendo gli attuali interpreti, il centrocampo nerazzurro sarà al completo. Il centrocampista polacco prenderà il posto di Klaassen, definitivamente bocciato dopo l’errore dal dischetto contro l’Atletico Madrid.

In avanti, invece, Mehdi Taremi andrà a rimpiazzare Alexis Sanchez. Riflessioni da parte del club verranno fatte anche su Marko Arnautovic, sbarcato la scorsa estate ma già in bilico. Sull’austriaco pesano i numerosi infortuni di seria entità accusati in questa sua seconda avventura in maglia nerazzurra. Oltre al rientrante Valentin Carboni, poi, l’intenzione dell’Inter è quella di aggiungere alla rosa anche una quinta punta.

In difesa, invece, i ragionamenti riguardano soprattutto l’estate 2025, quando sia Acerbi che de Vrij andranno in scadenza di contratto. Tra i vari profili osservati, in cima alla lista dei dirigenti dell’Inter c’è il nome di Jonathan Tah. Anche il centrale di proprietà del Bayer Leverkusen andrà in scadenza nel giugno 2025 e potrebbe diventare il nuovo colpo a costo zero dei nerazzurri sul mercato.

Tah Inter

Nelle ultime settimane, da più parti, sono arrivate conferme circa l’interesse da parte dell’Inter nei confronti di Jonathan Tah. Titolare della Nazionale Tedesca e con il contratto in scadenza nell’estate 2025, il classe 1996 è il profilo ideale per i nerazzurri. Nelle ultime due stagioni, letteralmente rinato con Xabi Alonso in panchina, il calciatore è stato impiegato al centro di una difesa a tre.

Con il tecnico spagnolo ha finalmente trovato quella continuità che gli era sempre mancata in carriera. Da qui la preferenza dei nerazzurri che hanno fissato Tah in cima alla lista dei propri desideri. Sempre in Bundesliga, invece, si trova l’alternativa al difensore tedesco individuata dall’Inter: Danilho Doekhi, centrale olandese dell’Union Berlino.

Tah Transfermarkt

Jonathan Tah è un difensore centrale di proprietà del Bayer Leverkusen. Di origini ivoriane, il calciatore ha scelto la Nazionale Tedesca, della quale è diventato un titolarissimo nelle ultime uscite ufficiali. Classe 1996, veste la maglia del Bayer dal luglio 2015 dopo essere stato ceduto dall’Amburgo. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025, secondo Transfermarkt – stando all’ultimo aggiornamento di dicembre 2023 – ha un valore del cartellino pari a 25 milioni di euro.

Carriera Tah

Nato ad Amburgo l’11 febbraio 1996, Jonathan Tah si è formato calcisticamente in Germania. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Altona 93, all’età di 13 anni è stato ingaggiato dal Concordia prima di passare nelle giovanili dell’Amburgo. Con il club della sua città, il difensore tedesco ha affrontato tutta la trafila delle giovanili prima di vivere la sua prima vera esperienza da calciatore in prestito al Fortuna Düsseldorf, nella stagione 2014/15.

Al suo rientro, dopo un ottimo rendimento in seconda divisione, è stato acquistato dal Bayer Leverkusen per 7,5 milioni di euro. Dal 2015 ad oggi, ha collezionato ben 338 presenze, mettendo a segno 14 gol e 11 assist. L’unico precedente ufficiale contro l’Inter risale ai quarti di finale di Europa League dell’agosto 2020 quando, nella sconfitta dei suoi per 2-1, non fece un gran bel figurone.

Al 26 marzo 2016, infine, risale l’esordio con la Nazionale Tedesca. Da allora, Tah ha vestito la maglia della selezione maggiore in 21 diverse occasioni.

Tah skills e caratteristiche

Come già accennato, con l’arrivo di Xabi Alonso in panchina il Bayer Leverkusen è passato ad una difesa a tre. Un sistema di gioco che ha esaltato da subito le qualità di Jonathan Tah, perno centrale della retroguardia dei tedeschi. Per quanto riguarda le caratteristiche del classe 1996, ci troviamo di fronte ad un difensore fisicamente possente grazie ai suoi 195 centimetri ed una muscolatura che lo rende difficile da contrastare nel corpo a corpo.

Rispetto ai due attuali centrali dell’Inter, Acerbi e de Vrij, Tah ha caratteristiche diverse. Difensore che fa dell’anticipo la sua arma migliore, può aggiungere maggiore velocità alla difesa di Simone Inzaghi. Molto abile anche nel gioco aereo, rappresenta una minaccia costanza sui calci da fermo. Dopo aver faticato ad emergere per tanti anni, nonostante le grandi premesse che lo accompagnavano, tatticamente è stato raffinato da Xabi Alonso nell’ultimo biennio. Anche in fase di impostazione sarebbe adatto per la prima costruzione dell’Inter di Inzaghi.

Adesso, oltre ad essere un difensore affidabile e soprattutto adatto ad una grande squadra, ha raggiunto una costanza di rendimento tale da spingere club come l’Inter a metterlo nel proprio mirino sul calciomercato. Anche grazie alle sue prestazioni, il Bayer Leverkusen sta dominando la Bundesliga e si appresta ad interrompere l’egemonia del Bayern Monaco. L’Europeo di casa della prossima estate, che con ogni probabilità lo vedrà titolare nella Germania, potrebbe rappresentare per lui il definitivo salto di qualità.