Cosa ci dobbiamo aspettare dall’Inter nel mercato di gennaio

Manca ancora un mese e mezzo prima della riapertura del calciomercato di gennaio, ma il lavoro dei dirigenti dell’Inter anche nelle ultime settimane non si è di certo arrestato. I contatti con agenti e intermediari continuano ad essere frequenti, in attesa che si presenti la famosa opportunità che potrebbe ridisegnare ogni strategia pregressa.

Nel frattempo, vi portiamo alla luce alcune delle possibili mosse che realmente il club nerazzurro potrebbe effettuare a gennaio. A fronte di un organico numericamente al completo, non ci aspettiamo di certo dei colpi sensazionali: se la dirigenza deciderà di intervenire in entrata, lo farà prevalentemente per puntellare l’attuale rosa.

Prima di tutto, va detto che per consentire l’arrivo di nuove pedine, qualcuno dovrà per forza di cose salutare in uscita. Per ovvi motivi, Arnautovic e Correa rimangono tra i principali candidati: entrambi andranno in scadenza di contratto a fine stagione e non stanno trovando spazio nelle rotazioni di Inzaghi in attacco. Da monitorare anche la situazione di Tomas Palacios: l’argentino ha disputato solamente 9 minuti da quando è arrivato in Italia e potrebbe partire in prestito per completare altrove la sua crescita.

Nel caso in cui si decidesse di far partire l’argentino, sarebbero due i profili nei radar del club: un centrale di piede mancino, oppure un esterno sinistro con l’arretramento di Carlos Augusto da vice Bastoni. In questa seconda ipotesi, Inzaghi chiederebbe senz’altro un laterale capace di saltare l’uomo considerati i numeri pessimi dei suoi ragazzi in questo fondamentale. Nella seconda ipotesi, invece, si proverebbe a strappare un prestito per aggiungere alla squadra un difensore più esperto. Occhi, dunque, sulla pista che porta a Kiwior dell’Arsenal, già sondato la scorsa estate.

Sarà infatti la formula del prestito a guidare qualsiasi tipo di movimento in entrata, con opzione da inserire per la fine della stagione. In questo senso, però, potrebbe risultare difficile convincere club come Verona e Parma a lasciare andare a gennaio calciatori come Tengstedt e Bonny: entrambi gli attaccanti stanno facendo benissimo e sono seguiti dall’Inter con interesse. Solamente nel caso in cui dovesse partire uno dei centravanti attualmente in rosa, però, sarebbe possibile far partire l’assalto.