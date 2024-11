Barella come Nainggolan: nuovo ruolo in Nazionale con Spalletti

I tifosi dell’Inter avranno un motivo in più questa sera per seguire il match di Nations League tra Italia e Belgio. Per la prima volta, infatti, Luciano Spalletti proverà Nicolò Barella in un ruolo inedito nella formazione titolare degli Azzurri.

Nonostante Simone Inzaghi lo abbia utilizzato spesso nell’ultimo periodo davanti alla difesa, il commissario tecnico sembra avere delle idee totalmente opposte: come annunciato in conferenza stampa, il centrocampista dell’Inter verrà infatti utilizzato addirittura qualche metro più avanti, alle spalle della punta.

Una sorta di svolta tattica ‘alla Nainggolan‘, il centrocampista belga e grande amico di Barella che proprio Spalletti aveva reinventato sulle trequarti ai tempi della Roma. Occhi puntati su questo nuovo esperimento che, dovesse funzionare, in futuro potrebbe consentire ad Inzaghi di poter schierare il calciatore sardo da trequartista con Frattesi a fare da mezzala.

Una novità interessante che, considerati i problemi registrati dalle seconde linee dell’Inter in attacco in questa prima parte di stagione, potrebbe tornare utile proprio alla formazione nerazzurra. Spalletti, intanto, è sembrato esserne piuttosto sicuro: “Ci serve un calciatore che sappia legare bene il centrocampo con le nostre ripartenze, Barella rispecchia questo tipo di giocatore e sarà in campo. Lo reputo più trequartista che mezzala”.