Colpo in attacco, Inzaghi pesca in Serie A: “Somiglia a Gudmundsson”

Uno dei principali problemi che l’Inter ha evidenziato in questa prima parte di stagione, riguarda il rendimento delle seconde linee in attacco. Arnautovic e Correa non stanno praticamente quasi mai vedendo il campo, mentre Taremi non sembra aver strappato totalmente la fiducia di Simone Inzaghi dal suo arrivo a Milano.

Con vista sulla prossima estate, quando i contratti di Arnautovic e Correa andranno in scadenza, l’Inter si muoverà senz’altro per una quarta punta. Con Giorgio Musso di Calciomercato.it, dunque, abbiamo tracciato canale Youtube di Passione Inter l’identikit del centravanti perfetto per completare il reparto avanzato di Simone Inzaghi.

Queste le sue parole: “Ci sono un po’ di nomi. Oltre Maldini e Castro, non toglierei Raspadori dalla lista. Sta giocando pochissimo, è un giocatore che come caratteristiche somiglia a Gudmundsson che era il giocatore ideale secondo Inzaghi per completare la scorsa estate il pacchetto offensivo. Oltre David, sul quale ci sono contatti frequenti e aggiornamenti con il suo entourage, la concorrenza è super agguerrita. Juventus, Barcellona, Premier League, ingaggio da 5-6 milioni a stagione più bonus alla firma e commissioni agli agenti. E’ una spesa intorno ai 65 milioni di euro, senza cartellino visto che si libererà a zero”.

Infine, un avviso anche sul futuro di Thuram: “Metterei un piccolo punto interrogativo su Thuram, la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Lui è molto apprezzato non solo in Premier, ma anche in Spagna. L’Inter non ha comunque intenzione di privarsi di Thuram, ma se arrivasse un’offerta vicina alla clausola rescissoria da 85-90 milioni di euro, difficilmente Oaktree e Marotta potrebbero resistere a un assegno di tale portata”.