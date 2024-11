Due GIOIELLI in Serie A seguiti dall’Inter e UNA scommessa

A poche settimane dall’apertura del calciomercato, l’Inter inizia a muoversi a fari spenti. Il club nerazzurro potrebbe infatti decidere di intervenire in entrata, ma solamente a determinate condizioni. Ad orientare le mosse della società, infatti, saranno prevalentemente due fattori: l’età del calciatore e la formula richiesta dall’operazione.

Come abbiamo ripetuto più volte, Oaktree sta insistendo sulla necessità di ringiovanire la rosa aggiungendo dal mercato dei talenti dal futuro assicurato. Difficilmente, però, il fondo statunitense destinerà delle somme importanti al mercato di gennaio, nel quale i dirigenti dovranno dunque operare utilizzando parecchia creatività.

A tal proposito, sul canale Youtube di Passione Inter, Giorgio Musso di Calciomercato.it ha spiegato quella che potrebbe essere la formula utilizzata dall’Inter a gennaio per eventuali operazioni, ma soprattutto ha indicato alcuni dei profili principali osservati dalla dirigenza in queste ultime settimane.

Questa l’indiscrezione del giornalista: “Bertola è un giocatore futuribile per la difesa, è stato seguito dall’Inter negli ultimi tempi. Poi Maldini e Castro si stanno mettendo in mostra, sono nomi per il futuro. Mi aspetto in quel caso un prestito con opzione per il riscatto per la prossima estate”.