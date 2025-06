6 cose che (forse) non hai visto in Monterrey-Inter

Esordio in chiaroscuro per l’Inter al Mondiale per Club. Al Rose Bowl di Pasadena, i nerazzurri non vanno oltre l’1-1 contro il Monterrey, con Lautaro Martinez che ha pareggiato il vantaggio iniziale dei messicani, siglato da Sergio Ramos.

Di seguito come sempre vi proponiamo alcune osservazioni e spunti che potrebbero esservi sfuggiti guardando Monterrey-Inter, 1a giornata del girone E del Mondiale per Club. Eccone sei: