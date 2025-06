TUTTE le novità della prima Inter di Chivu

Non possono bastare pochi giorni di lavoro e una gara per dare un giudizio sulla nuova gestione targata Cristian Chivu. Tuttavia, Monterrey-Inter, 1a giornata del Mondiale per Club, ha mostrato alcune delle novità che il tecnico rumeno sembra intenzionato a portare nell’impianto di gioco nerazzurro.

Pur scegliendo continuità di modulo e giocatori (ad eccezione di Esposito al posto di un Thuram non in perfetta forma) rispetto alla gestione di Inzaghi, già nella gara del Rose Bowl si è vista un’Inter diversa sotto diversi aspetti.

I due gol della gara sono una testimonianza lampante, nel bene e nel male. Come confermato da Lautaro Martinez nel post-partita, l’Inter ha cambiato tipo di marcatura sui calci piazzati, scegliendo di difendere a zona. Una scelta che richiede pratica e tempo, e che ha scricchiolato pesantemente sul gol di testa di Sergio Ramos. Sempre un calcio da fermo, però, ha portato in dote il pareggio, con uno schema chiaramente voluto da Chivu ed eseguito alla perfezione.

Oltre agli episodi singoli, però, c’è stato l’atteggiamento generalizzato della squadra a mostrare delle novità interessanti: l’Inter ha cercato di portare un pressing più aggressivo rispetto al passato, per cercare di recuperare subito il pallone in zone avanzate del campo. Anche lo sviluppo palla al piede ha mostrato una ricerca più insistita delle imbucate verticali nella zona centrale del campo.

La condizione fisica non perfetta, però, non ha permesso ai nerazzurri di essere costanti in questo senso, con un evidente calo nella ripresa. E lì è stato lo stesso Chivu a distinguersi da Inzaghi: il tecnico ha cambiato modulo, abbandonando il 3-5-2, in favore di uno schieramento che ha oscillato tra il 3-4-1-2 e il 3-4-2-1. Sebbene non siano arrivati grandi risultati da questa scelta, è la prova di come il neo-allenatore voglia avere delle soluzioni alternative, laddove il suo predecessore è sempre stato molto restio ad abbandonare lo schieramento iniziale.