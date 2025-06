Inzaghi risponde alle critiche dopo l’addio all’Inter: “Me le prendo, ma…”

Poche ore fa, Simone Inzaghi ha spiegato la scelta di lasciare l’Inter per approdare all’Al-Hilal. Tuttavia, le parole del CEO del club arabo stanno suscitando polemiche attorno alle modalità del suo addio, macchiando il ricordo della sua esperienza nerazzurra.

L’ex tecnico interista è tornato sull’argomento nella conferenza stampa di presentazione della sfida con il Real Madrid, rispondendo alle critiche ricevute e ribadendo i motivi che lo hanno portato alla scelta di separarsi dal club meneghino.

Queste le sue parole:

“Ho ascoltato di tutto, come spesso successo nei quattro anni all’Inter ma, se questo è il prezzo da pagare per i miei anni a Milano, allora lo pago volentieri. Le critiche che sto sentendo sono nulla in confronto al bene che ho ricevuto dal mondo Inter, e parlo di tifosi, dirigenti e giocatori. So che dell’Inter mi mancherà tutto, anche le accuse più ingiuste. Sono stato veramente bene e ho dato tutto me stesso. Parlandone con la società, e per il bene dell’Inter, penso che la separazione fosse la cosa più giusta per tutti, pur con tanto dolore”.