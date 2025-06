VIDEO – Inter, guarda che Buchanan: doppietta con il Canada!

Mentre l’Inter ha iniziato il suo Mondiale per Club, c’è un giocatore nerazzurro impegnato in un’altra competizione, sempre negli Stati Uniti. Si tratta di Tajon Buchanan, che ieri ha esordito con il Canada nella Gold Cup.

L’esterno di proprietà nerazzurra si è reso autore di una prestazione da vero protagonista, mettendo a segno una doppietta nella vittoria per 6-0 contro l’Honduras. Buchanan ha segnato i gol del 3-0 e del 4-0.

Questi i video dei due gol del giocatore di proprietà dell’Inter:

GOAL 🇨🇦



TAJON MAKES IT 3️⃣



It's 3-0 for the #CanMNT vs. Honduras as Tajon Buchanan finishes off pass across goal with his first touch



🔴 Watch Gold Cup on OneSoccer & TSN pic.twitter.com/sOEpSYF4S5