Marotta taglia fuori le rivali per il gioiello in Serie A

La stagione dell’Inter sul campo non è ancora finita, ma è chiaro come, al di là del Mondiale per Club, la società nerazzurra sia concentrata sulla programmazione futura, con diverse operazioni in corso in chiave di mercato. Marotta, in particolare, sembra pronto a una mossa importante per un obiettivo in difesa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente nerazzurro vorrebbe tagliare fuori la concorrenza per Giovanni Leoni, primo nome nel taccuino nerazzurro per rinforzare la difesa. La dirigenza dell’Inter e del Parma hanno avuto un contatto di recente (per parlare anche di Bonny), nel quale si è capitato come non si possa temporeggiare troppo per il classe 2006.

Per questo motivo, il presidente nerazzurro sarebbe disposto a venire incontro alla volontà del Parma di trattenere il giocatore per un altro anno, acquistandolo ora, ma lasciandolo in Emilia per questa stagione. Un tentativo di chiudere subito l’operazione per Leoni, tagliando fuori la concorrenza, sebbene la volontà dell’Inter sarebbe di averlo a disposizione già da subito.