Inzaghi: “Ecco perché ho accettato di lasciare l’Inter”

Nelle ultime ore, hanno fatto discutere le parole del CEO dell’Al-Hilal, in merito all’accordo già raggiunto con Simone Inzaghi prima della finale di Champions League. Un’operazione non particolarmente gradita all’Inter, irritata nello scoprire l’operato dell’ormai ex tecnico.

Sul tema della sua scelta di cambiare panchina è tornato lo stesso Inzaghi. Nella conferenza stampa della vigilia dell’esordio al Mondiale per Club, contro il Real Madrid, ha spiegato perché ha voluto lasciare l’Inter.

Addio all’Inter, le parole di Simone Inzaghi

Queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa:

“L’anno scorso l’allenatore dell’Al Hilal era Jorge Jesus e in squadra c’erano giocatori eccellenti. Ho accettato questa sfida e sono uscito dalla mia zona di comfort dopo diversi anni all’Inter. Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco, per provare provare cose nuove. Non c’era nessun’altra squadra che avrei voluto allenare e per questo ho scelto l’Al Hilal”.