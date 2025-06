Rottura totale Inter-Inzaghi: “Club irritato e preso in giro”

La storia d’amore durata ben quattro anni tra l’Inter e Simone Inzaghi si è conclusa con l’epilogo peggiore. Non solo per il durissimo esito del campo con la finale di Monaco, ma anche per i retroscena emersi nelle scorse ore in merito all’accordo tra Inzaghi e l’Al-Hilal raggiunto addirittura nei giorni precedenti alla sfida con il Psg.

Uno scenario che ha spiazzato l’Inter, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, che non era totalmente a conoscenza di quanto avvenuto: “Circostanza che oggi lascia l’Inter alquanto irritata. E in qualche modo la società si è sentita presa in giro perché per Inzaghi il rinnovo sarebbe stato solamente da siglare e anche al momento dell’addio il presidente Marotta ha parlato di ‘scelta consensuale’, ringraziando l’allenatore con parole sentite per il lavoro fatto in nerazzurro”.

Un vero peccato sotto ogni punto di vista, ripensando a quanto fatto da Inzaghi nelle quattro stagioni trascorse all’Inter: Di sicuro, sia il club che lo stesso allenatore, si sarebbero meritati sia un finale diverso, ma anche un divorzio meno burrascoso rispetto a questi ultimi retroscena emersi.