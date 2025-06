Monterrey-Inter, formazioni UFFICIALI: Chivu con una novità

Ci siamo, finalmente è giunto il momento dell’esordio dell’Inter al Mondiale per Club. I nerazzurri sono pronti al debutto a Los Angeles contro i messicani del Monterrey, in quella che verrà ricordata come la prima partita di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra.

Nessuna sorpresa nella formazione iniziale con il tecnico rumeno che decide di ripartire dal 3-5-2 con Darmian e Asllani preferiti ai due nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique, entrambi inizialmente dalla panchina. L’unica novità è rappresentata da Sebastiano Esposito che parte titolare al posto di Thuram.

Queste le formazioni ufficiali di Monterrey-Inter: