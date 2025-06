Si è tornato a parlare con costanza in queste ore dell’addio di Simone Inzaghi all’Inter, dopo le parole del CEO dell’Al-Hilal. Lo stesso allenatore ha risposto alle critiche ricevute per la sua scelta. Ora, a chiudere la questione ci ha pensato Beppe Marotta.

Il presidente nerazzurro, intervistato da Sport Mediaset, non ha voluto approfondire ulteriormente la questione, ribadendo come l’Inter abbia preso atto della scelta dell’allenatore e come ormai si tratti di un capitolo chiuso per il club.

Queste le sue parole:

“Questi tipi di dichiarazioni si susseguono così come le smentite. Abbiamo preso atto della volontà dell’allenatore, ormai fa parte del passato e non entriamo in analisi più approfondite. Oggi siamo qui, è l’inizio o forse la coda di una stagione, un punto di congiunzione tra vecchia e nuova. L’importante è l’orgoglio di essere in questa competizione, soprattutto con Cristian Chivu”.