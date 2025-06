Doppio accordo in attacco: ora l’Inter vuole evitare un rischio

Il calciomercato dell’Inter è partito già nelle scorse settimane con gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, ma non sembra intenzionato a fermarsi. Al centro dei pensieri dei dirigenti nerazzurri c’è l’attacco, con la necessità di più di un rinforzo alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, è per questo motivo che i nerazzurri sembrano intenzionati ad accelerare sia per Bonny del Parma, sia per Hojlund del Manchester United. La dirigenza interista vuole evitare il rischio di un’altra stagione senza valide alternative ai due titolari.

Entrambi i giocatori sarebbero d’accordo con un trasferimento all’Inter, ma ora l’intesa è da trovare con i due club. Per il francese la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, mentre il danese è valutato 45 milioni dai Red Devils, che per ora non sembrano aprire al prestito con riscatto.