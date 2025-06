Chivu: “E’ mancata cattiveria. Cambio modulo? Vi spiego”

Alla sua prima partita come allenatore dell’Inter, Cristian Chivu non è riuscito ad andare oltre il pareggio per 1-1 contro il Monterrey all’esordio nel Mondiale per Club. La sua squadra ha subito mostrato alcuni principi diversi rispetto a quelli visti con Simone Inzaghi, soprattutto nella fase di pressing. Sotto porta, invece, si sono riviste alcune difficoltà già riscontrate durante l’ultima stagione.

Ai microfoni di Dazn, Chivu ha analizzato il pareggio nel post-partita con queste parole:

LA PARTITA – “Abbiamo fatto un buon primo tempo, li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni. Nel secondo siamo stati più lenti nel palleggio, ma qualche occasione l’abbiamo creata e c’è mancata cattiveria sotto porta”.

CORAGGIO – “Capisco i tempi e le letture, abbiamo rischiato le transizioni dove loro erano molto bravi. Un po’ più di verticalità e giro palla più veloce c’è mancato, ma i ragazzi hanno dato il massimo”.

CAMBIO MODULO – “Bisogna dare sempre più soluzioni, questa è una soluzione in più. Bisogna essere pronti a quelle che sono le prossime partite”.

LUIS HENRIQUE – “Può fare meglio, ma non è in condizione perché ha fatto due soli allenamenti con noi. Ma non mi è dispiaciuto, ha coraggio e buona tecnica”.

SEBA ESPOSITO – “La sua prestazione? In linea con tutta la squadra, non era facile giocare con un blocco molto basso, ma ha fatto una buona prestazione”.