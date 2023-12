Frattesi e i suoi fratelli: tutte le invenzioni tattiche di Inzaghi

Nelle ultime ore, a causa dei due infortuni in difesa legati a Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, Simone Inzaghi ha dovuto pianificare delle strategie alternative. Il tecnico dell’Inter, considerata la condizione ancora non ottimale di Juan Cuadrado, potrebbe soffrire soprattutto le poche opzioni sulla corsia di destra.

Darmian, per via delle assenze di Pavard e de Vrij e della poca esperienza di Bisseck, viene visto in questo momento più come braccetto di difesa. Senza dimenticare che Bastoni rientrerà questo sabato tra i convocati dopo oltre tre settimane di stop per un problema al polpaccio. Insomma, armarsi di buone idee sarà indispensabile a partire della gara del prossimo turno di campionato contro l’Udinese.

Come raccontato questa mattina, Inzaghi starebbe pensando di adattare Frattesi come esterno destro, oppure di dirottare Carlos Augusto come braccetto di destra dando l’opportunità a Darmian di coprire tutta la fascia. La mossa che riguarda l’ex Sassuolo, in particolare, ricorda alcune invenzioni che sono successivamente risultate geniali da parte dell’allenatore nerazzurro.

Tra queste, su tutti, le migliori intuizioni riguardano Dimarco e Calhanoglu. Il primo utilizzato come quinto di centrocampo a tutta fascia con l’addio di Perisic dopo essere stato schierato prevalentemente nei tre di difesa al primo anno di Inzaghi a Milano. Il secondo, invece, sperimentato con grandissimo successo prima da mezzala al suo arrivo dal Milan e poi come brillante regista davanti alla difesa.

Un’evoluzione che per certi versi ha ricordato quella di Luis Alberto alla Lazio, trasformato da trequartista ad interno di centrocampo. Al tecnico va inoltre riconosciuto il merito di aver rilanciato Acerbi all’Inter sia da centrale che da braccetto, quando probabilmente in pochi avrebbero mai immaginato un’affidabilità ed una tenuta del genere, anche nei momenti di maggiore stress fisico durante la stagione.

Interessante anche l’utilizzo di Carlos Augusto nella gara contro il Napoli, un ruolo che il brasiliano non occupava da parecchio tempo e nel quale in realtà non aveva mai convinto con il Monza. Prestazione ampiamente sufficiente, invece, contro gli azzurri e partita di personalità a neutralizzare le incursioni di Politano.

Sarà davvero lo spostamento di Frattesi sulla fascia destra il prossimo esperimento tattico di Simone Inzaghi?