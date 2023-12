Dumfries out, Inzaghi reinventa la fascia: tutte le ALTERNATIVE

L’infortunio di Dumfries complica i piani di Inzaghi in vista dei prossimi impegni dell’Inter. Sulla fascia destra, infatti, i nerazzurri sono abbastanza in emergenza, vista anche l’assenza di Pavard, che costringe Darmian a disimpegnarsi principalmente come centrale di difesa, e la condizione ancora non perfetta di Cuadrado.

Tuttavia, visti i tanti impegni Inzaghi dovrà pensare a diverse soluzioni, da alternare di partita in partita, in modo da concedere il giusto riposo, in attesa del rientro di Dumfries e Pavard. Cuadrado chiaramente sarebbe l’opzione più logica, ma il colombiano difficilmente potrà giocare troppe partite consecutivamente. Il rischio di nuovi problemi fisici è troppo alto.

Lo spostamento di Darmian, allora, con l’inserimento di Bisseck nel terzetto difensivo, allora, potrebbe essere l’altra via percorribile. Altrimenti, come riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico starebbe valutando anche delle soluzioni più “fantasiose”. Due in particolare: l’adattamento di Carlos Augusto sulla fascia destra o, ancora, l’utilizzo di Frattesi da esterno destro. Un’autentica invenzione, che però starebbe stuzzicando la fantasia di Inzaghi.