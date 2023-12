Il RETROSCENA sul futuro di Bisseck all’Inter

I primi mesi di Bisseck all‘Inter sono stati abbastanti in chiaroscuro. Se nel precampionato il tedesco è stato utilizzato spesso, una volta iniziate le gare ufficiali le sue apparizioni si sono ridotte drasticamente, con solo brevi spezzoni in campionato e 2 presenze da titolare in Champions League. Eppure, Inzaghi sembra avere le idee chiare sul suo futuro.

Comer raccontato da La Gazzetta dello Sport, in un primo momento i nerazzurri avevano valutato l’opzione di mandarlo in prestito a gennaio. Tuttavia, Inzaghi e la società hanno deciso di tenerlo ad Appiano Gentile di comune accordo.

I motivi? Il tedesco potrà tornare utile con i tanti impegni che aspettano i nerazzurri e rispetto all’inizio sarebbe già cresciuto. L’Inter è convinta, tanto da aver rifiutato un tentativo di approccio del Frosinone per il centrale tedesco.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi non ha ancora piena fiducia in Bisseck, ma il suo utilizzo sta piano piano crescendo e questo fa ben sperare in vista dei prossimi mesi. Anche solo rispetto a un mese fa, il processo di inserimento del tedesco sembra aver fatto un bel balzo in avanti. E il volerlo tenere in rosa ne è la prova.