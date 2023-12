Il RETROSCENA di Lautaro sulla reazione di Inzaghi al gol di Gatti

Intervistato da Sport Mediaset, Lautaro Martinez si è soffermato anche su un simpatico retroscena riguardante Simone Inzaghi. Il Toro lo avrebbe chiamato dopo il gol di Gatti, in Monza-Juventus, per sapere quale fosse stata la sua reazione e per sapere se fosse caduto dalla sedia.

“Non è caduto dalla sedia” ha risposto sorridendo, per poi soffermarsi sulla crescita del suo allenatore: “Il mister è cresciuto tantissimo dal punto di vista tecnico e umano. Una persona straordinaria che dà una chance a tutti, se ci si allena bene poi si gioca. Allenatore top? Sicuramente, ha fatto tre anni incredibile qui vincendo coppe e raggiungendo la finale di Champions. Gli scudetti mancati ci sono rimasti lì ma adesso siamo in piena corsa”.