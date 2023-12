Lautaro Martinez non si nasconde e ha parlato esplicitamente del suo rinnovo di contratto con l’Inter, in un’intervista esclusiva concessa a Sport Mediaset, parlando anche dell’avvio di stagione della squadra nerazzurra.

Queste le sue parole:

RINNOVO – “Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare. La firma? Per me è pronta, mancano solo un paio di dettagli. Ho tanta voglia di rinnovare, qui mi sento bene e anche la famiglia sta bene. La gente mi vuole bene e io ne voglio a loro. La società farà la sua parte, io sto facendo la mia. Manca poco, non c’è problema, sono tranquillo”.

AVVIO DI STAGIONE – “Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta”

OBIETTIVO GOL STAGIONALI – “Diciamo 100? (ride, ndr). Mi piacerebbe segnare tanto ma l’importante è che l’Inter vinca. Il mio obiettivo è crescere di livello ogni anno”.

THURAM – “Io e lui come Eto’o e Milito? No loro hanno fatto la storia dell’Inter, Marcus è arrivato con grande spirito e faremo di tutto per aiutare la squadra fino in fondo”.