Chi è Holm, il nuovo nome sulla lista per rimpiazzare Dumfries (e Bellanova)

Fuori due, dentro (almeno) uno. Viste le sempre più probabili partenze di Dumfries e Bellanova, l’Inter ha bisogno di ricostruire la corsia di destra. Uno dei nuovi nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è Emil Holm.

IDENTIKIT – Il laterale, 23 anni a maggio, si è messo in mostra quest’anno con la maglia dello Spezia. Fin qui ha disputato 23 presenze stagionali, 20 in Serie A e 3 in Coppa Italia, per un totale di 1484 minuti. “Solo” un gol e un assist per il classe 2000, che però ha ben impressionato per le ottime prestazioni. Un esterno moderno: 190 cm di altezza, tanta corsa, forte fisicamente ed efficace in entrambe le fasi di gioco. Nello Spezia ha già sperimentato il 3-5-2 tanto apprezzato da Inzaghi, un motivo in più per tenerlo tra gli osservati speciali di Marotta e Ausilio. Il promettente svedese, cresciuto nel settore giovanile del Göteborg, ha già debuttato con la nazionale maggiore, oltre ad essere un punto fermo di quella Under 21.

Al momento l’Inter resta vigile sul giocatore, anche se dopo la vicenda Kiwior – ceduto a gennaio all’Arsenal proprio dallo Spezia per 25 milioni di euro – è pronta eventualmente all’assalto. Prima che – per le casse nerazzurre – sia troppo tardi.