Bellanova, il riscatto è sempre più lontano: fascia destra da rifondare

Lavori in corso, sulla fascia destra nerazzurra. Probabilmente in estate Marotta e Ausilio dovranno metaforicamente appendere il cartello giallo che si vede solitamente nei cantieri. Dopo l’addio sempre più probabile di Dumfries, anche Bellanova sembra destinato a lasciare l‘Inter, portando così ad una corsia tutta da rifare.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno arrivato in prestito dal Cagliari per 3 milioni di euro pare sempre più lontano da un possibile riscatto, fissato a 7 milioni. Il classe 2000 non ha mai convinto veramente Inzaghi, che l’ha visto di fatto solo come un rimpiazzo e gli ha concesso solamente poco più di 300 minuti in tutta la stagione. Anche San Siro in più di un’occasione non ha risparmiato qualche critica (e fischio) al giocatore cresciuto nel settore giovanile del Milan.

Insomma, almeno per il momento, il futuro di Bellanova è sempre più lontano dalla Milano nerazzurra. A meno di colpi di scena nel finale di stagione.