Inter, una fascia da rifare: tanti nomi per il post Dumfries

L’Inter, nonostante anche il prossimo sarà probabilmente un mercato senza la possibilità di fare grandi colpi in entrata, pensa già all’estate. L’addio di Dumfries sembra già scritto da diversi mesi, con le big di Premier, Chelsea in primis, sulle sue tracce. Perciò, considerando che quasi sicuramente Bellanova non verrà riscattato dal Cagliari visto il pochissimo minutaggio, i nerazzurri dovranno rifare completamente la fascia destra.

Ausilio e Marotta hanno già una lista di profili interessanti per il futuro della corsia laterale. Da Dumfries si conta di incassare non meno di 50 milioni, nonostante un rendimento sottotono nel 2023, perciò non ci dovrebbero essere problemi nel sostituirlo. Quello che fa più gola, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è sempre Tajon Buchanan, talentuoso (e giovanissimo) esterno d’assalto in forza al Bruges valutato tra i 15 ed i 20 milioni.

Ma non è il solo. Visto che serviranno due nomi per ricostruire la fascia destra, l’Inter segue anche altri esterni. Come Diogo Dalot del Manchester United, in scadenza nel 2024 e con grande esperienza, nonostante la giovane età. Infine da tenere d’occhio Holm dello Spezia, la cui candidatura viene avanzata dalla Rosea. Il 22 enne svedese, una delle rivelazioni del campionato, mostra margini di crescita enormi: che possa essere lui il colpo a sorpresa da far maturare dietro al titolare?