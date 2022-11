Tajon Buchanan all’Inter: 6 motivi per scommetterci

Tra i talenti di rilievo nel Mondiale di Qatar, chi si sta mettendo in evidenza è il giovanissimo Tajon Buchanan. L'esterno classe 1999 si è già fatto notare in realtà durante la fase a gironi dell'attuale edizione della Champions League, con prestazioni sorprendenti con la maglia del Bruges. Un calciatore che non è mai stato accostato all'Inter ma che, a fronte delle esigenze del club nerazzurro, potrebbe essere il colpo ideale almeno per sei motivi.