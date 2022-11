Mercato – Inter, Ausilio pronto a tornare alla carica per Kessié

Sin dai tempi dell'Atalanta infatti, il dirigente nerazzurro ha avuto un debole per Franck Kessie , poi accasatosi al Milan. Ora però la situazione potrebbe cambiare. Dopo essersi accasato al Barcellona infatti, il centrocampista ha iniziato a faticare sempre più a trovare spazio da titolare. Per questo a giugno potrebbe scegliere di lasciare la Spagna e tornare in Italia... questa volta però, forse, sponda nerazzurra. L'operazione è tutt'altro che semplice e certamente dovrà aspettare qualche mese per eventualmente entrare nel vivo in estate. Tuttavia i nerazzurri continuerebbero a rimanere vigili sul giocatore, pronti a fiondarsi in caso l'occasione diventasse concreta.

Per quanto suggestiva, l'opzione, per il momento, sembra fantamercato. L'Inter ha problemi economici noti a tutti e l'ivoriano percepisce uno stipendio totalmente fuori scala per il club. Senza contare che non c'è motivo per cui il Barcellona dovrebbe regalare, anche solo in prestito, un giocatore tanto importante ai nerazzurri, specie visto che i catalani hanno pure il dente avvelenato dopo l'eliminazione dalla Champions. Un'operazione già di base complicata quindi, che così lo diventa ancora di più. Certo da qui a giugno molte cose potrebbero cambiare, in primis, forse, la proprietà nerazzurra. E, magari, per la prossima finestra di mercato i nerazzurri non dovranno più ragionare troppo sui conti da far quadrare a tutti i costi.