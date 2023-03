Situazione in evoluzione quella nell’infermeria nerazzurra. Inzaghi infatti, in vista della trasferta contro lo Spezia e, soprattutto, di quella di settimana prossima a Oporto per gli ottavi di Champions League, può sorridere solo a metà.

Se è vero infatti che Dimarco e Correa viaggiano spediti verso il recupero e potrebbero essere disponibili, anche se difficilmente dal primo minuto, contro i liguri, diversa è la situazione legata a Milan Skriniar. Lo slovacco infatti, come evidenziato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, preoccupa lo staff medico nerazzurro.

Il difensore sente ancora dolore alla schiena e anche ieri non è riuscito a svolgere l’allenamento. Un campanello d’allarme molto preoccupante, che non fa ben sperare in ottica Porto. Certo, manca ancora una settimana, ma se il dolore non dovesse passare entro pochi giorni, allora la sua presenza sarebbe davvero a forte rischio. Una brutta gatta da pelare per Inzaghi, visto che quella contro i portoghesi è diventata a mani basse la gara più importante della stagione: anche il futuro del tecnico passa da qui.