Il “nuovo” Gosens è come un acquisto: con lui e Dimarco la fascia sinistra è sistemata

Almeno per un po’, sulla fascia sinistra, l’Inter può dormire sonni tranquilli. Questa sembra l’idea in casa nerazzurra dopo la recente esplosione di Gosens, tornato nelle ultime partite in una versione simile a quella vista ai tempi d’oro dell’Atalanta. Senza poi dimenticare Dimarco, una delle piacevoli rivelazioni di questa stagione.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, le prestazioni dell’arciere tedesco stanno convincendo Inzaghi e la dirigenza, che a questo punto – con quasi dodici mesi di ritardo – stanno iniziando a veder ripagato sul campo l’acquisto oneroso (circa 25 milioni bonus compresi) del gennaio 2022. In questo modo, la corsia mancina dovrebbe essere blindata per un po’ di tempo. E così, in vista del mercato estivo, ci sarebbe un problema in meno da dover risolvere.